軽自動車規格を超えた「新たなホットハッチ」2025年10月に開催の「ジャパンモビリティショー2025」に突如として展示された、ホンダの新たなBEV（バッテリー電気自動車）である「Super-ONE（スーパーワン） プロトタイプ」。これはすでに販売されている軽BEVの「N-ONE e：」をベースにワイド化や高出力化を果たしたモデルとなっており、新たなBEVの楽しみ方を提案する1台として、登場が待ち遠しいものとなっています。そん