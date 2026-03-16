2026年2月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。政治部門の第2位は――。▼第1位玉木雄一郎でも､吉村洋文でもない…高市自民の｢勝ちすぎ報道｣でいま最も頭を抱えている"意外な政治家"▼第2位高市首相の｢脱中国｣戦略はやはり正しかった…中国に媚びて｢移民とEV｣の泥沼に沈んだドイツの末路▼第3位やっぱり高市首相の戦略は正しかった…創価学会票を当てにしたのに｢小選挙区で一人負け