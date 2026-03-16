9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、オリックス・西川龍馬について言及した。笘篠氏は「1年間きっちりやってくれたら、今シーズンはキャリアハイくらいを残せる力はある」と期待を寄せた。西川はオリックス移籍2年目の昨季は、途中打率リーグトップに踊り出ながら、故障により規定打席に届かず。それでも打率は.310をマークした。☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026