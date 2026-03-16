こだわりがなければ最高の選択肢物価高騰が続く現在、クルマの保有自体が「贅沢」とされる時代になりました。新車価格の上昇に加え、イラン情勢の悪化による燃料費の暴騰が家計の圧迫に拍車をかけています。このような状況下で、トヨタが販売する軽セダン「ピクシスエポック」が注目を集めています。新車価格が100万円を切り、優れた燃費性能を持つこのモデルは、コストを重視するユーザーにとって魅力的な選択肢となっ