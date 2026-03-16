お笑いコンビ・ロッチの中岡創一が１６日、Ｘを更新。ずんの飯尾和樹がマイアミに到着したことを報告した。中岡は、大の仲良しの出川哲朗とともに一足先に米国にやってきて、ＷＢＣを熱烈応援。出川は初の長期休暇まで取得したといい、決勝まで見届ける気満々の様子だったが、残念ながら日本代表は準々決勝でベネズエラに敗れるという波乱が起こってしまった。このＷＢＣ観戦、準決勝から飯尾が合流することになっていたが、