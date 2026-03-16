ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した近藤健介（32）が16日、自身のインスタグラムを更新。WBCを終えて心境を吐露した。【写真】「まだまだ鍛え直します」自身の力不足を謝罪し“再起”を誓った近藤健介近藤は「WBC応援ありがとうございました」と書き出し、ファンの応援に感謝するとともに、宮崎での強化合宿、大会期間中の円陣ショット、大谷翔平との2ショットなど、写真を複数枚公開している。自身につい