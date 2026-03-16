準決勝に「3番・右翼」で先発出場■ドミニカ共和国 ー 米国（日本時間16日・マイアミ）米国代表のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が15日（日本時間16日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝のドミニカ共和国戦に出場。好守備を連発し、先発のポール・スキーンズ投手を助けた。この試合、ジャッジは「3番・右翼」でスタメン出場。3回1死一塁の場面、ドミニカ共和国のマルテ