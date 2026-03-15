俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）の第8話が、15日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】”新事実”が判明した重要キャラクター執念に火がついた冬橋は、霧矢（藤澤涼架）や“しぇるたー”の仲間たちを総動員し、独自の包囲網を張る。早瀬もまた、別の角度から一香を探るべく動き出す。ハヤセ洋菓子店を訪れ、さらに妹・綾香（与田祐希）のもとへ向かう。早瀬が綾