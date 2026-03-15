DeNAは15日、藤浪晋太郎投手の2軍落ちを発表した。濱将乃介外野手も降格し、神里和毅外野手が1軍に合流する。藤浪は昨年途中にDeNAと契約を結び、3年ぶりに日本球界に復帰。今季は先発ローテーションの一角として期待されていた。しかし、オープン戦では直近3試合でいずれも失点し、ここまで防御率4.15と振るわなかった。（Full-Count編集部）