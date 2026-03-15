「私が家に持ち帰る唯一の土産」20年後に誇れる悲願のベスト4進出■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で逆転負けを喫した。見事な逆転劇で日本を下し、準決勝進出を決めたベネズエラ代表だが、試合後の会見でオマール・ロペス監督が自身は無給で指揮を執ってい