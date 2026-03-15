WBC連覇逃し「優勝以外は失敗」、大谷が明かした日本代表への思い■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に「1番・指名打者」で出場。初回に先頭打者弾を放つも、9回に最後の打者となり、2度目のWBCは悔しい結果に終わった。試合後には会見に臨み、ベネズエラ戦を振り返った。一問