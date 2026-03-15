【モデルプレス＝2026/03/15】俳優の吉沢亮とスタッフが運用するX（旧Twitter）が3月14日に更新された。6年前と同じポーズを披露し、話題を集めている。【写真】「6年前思い出す」吉沢亮の完全再現ショット◆吉沢亮のオフショット公開同日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。映画「国宝」にて最優秀主演男優賞を受賞した。これを受け、同アカウントは「吉