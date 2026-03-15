吉沢亮「日アカ」オフショットのポーズが話題「見覚えあると思ったら」「6年前思い出す」
【モデルプレス＝2026/03/15】俳優の吉沢亮とスタッフが運用するX（旧Twitter）が3月14日に更新された。6年前と同じポーズを披露し、話題を集めている。
【写真】「6年前思い出す」吉沢亮の完全再現ショット
同日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。映画「国宝」にて最優秀主演男優賞を受賞した。
これを受け、同アカウントは「吉沢が映画『国宝』にて第49回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞しました これも一重に応援してくださる皆様、＃国宝 の素晴らしいスタッフキャストの皆様のおかげです。誠にありがとうございました」と感謝の言葉を綴り「このポーズ、見たことあります笑」と2枚のオフショットを公開した。2枚目の写真は2020年3月6日に開催された「第43回日本アカデミー賞 授賞式」で、吉沢が映画「キングダム」にて最優秀助演男優賞を受賞した時と同じポーズとなっている。
この投稿には「ポーズ再現してるの面白い」「懐かしい」「見覚えあると思ったら」「既視感すごい（笑）」「6年前思い出す」「良い意味で変わらない」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「6年前思い出す」吉沢亮の完全再現ショット
◆吉沢亮のオフショット公開
同日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。映画「国宝」にて最優秀主演男優賞を受賞した。
これを受け、同アカウントは「吉沢が映画『国宝』にて第49回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞しました これも一重に応援してくださる皆様、＃国宝 の素晴らしいスタッフキャストの皆様のおかげです。誠にありがとうございました」と感謝の言葉を綴り「このポーズ、見たことあります笑」と2枚のオフショットを公開した。2枚目の写真は2020年3月6日に開催された「第43回日本アカデミー賞 授賞式」で、吉沢が映画「キングダム」にて最優秀助演男優賞を受賞した時と同じポーズとなっている。
◆吉沢亮のオフショットに反響
この投稿には「ポーズ再現してるの面白い」「懐かしい」「見覚えあると思ったら」「既視感すごい（笑）」「6年前思い出す」「良い意味で変わらない」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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