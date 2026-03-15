左腕スアレスのチェンジアップを3ラン■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」の森下翔太外野手が14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ベネズエラ代表の3回に勝ち越し3ランを放った。衝撃の一打にファンも大興奮している。衝撃の展開続きだ。山本由伸投手がいきなり先頭打者に被弾。その直後に大谷翔平投手がお返しの一発