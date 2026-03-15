左腕スアレスのチェンジアップを3ラン

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」の森下翔太外野手が14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ベネズエラ代表の3回に勝ち越し3ランを放った。衝撃の一打にファンも大興奮している。

衝撃の展開続きだ。山本由伸投手がいきなり先頭打者に被弾。その直後に大谷翔平投手がお返しの一発を放った。3番の鈴木誠也外野手は四球で出塁し、直後に二盗をしかけるもまさかの負傷交代に。2回の守備から森下が出場した。

その後も二転三転する展開に。日本は1-2の3回に佐藤輝明内野手の適時打で同点とすると、なおも好機で森下に打席が回った。そして左腕スアレスのチェンジアップに体勢を崩されながらも、捉えた打球は左翼席へ飛距離388フィート（約118.3メートル）、打球速度105.7マイル（約170.1キロ）、角度30度で飛び込んだ。森下は雄叫びを上げて歓喜した。

打った瞬間に侍ナインもベンチを飛び出してガッツポーズ。山本も拍手して森下を称えた。衝撃の一発に日本のファンも大歓声だ。「森下ああああああああああ」「森下はマジで神」「えぐすぎるよ涙」「すごすぎる」「もはや何なんだすごすぎる」などコメントが殺到した。（Full-Count編集部）