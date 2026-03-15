春の訪れを告げる鮮やかな緑色の「グリーンピース」。この時期だけの生タイプは、ほのかな甘みとホクホクした食感が格別ですね！ビタミンや食物繊維も豊富で、食卓に彩りと栄養を添えてくれる優秀な食材です。今回は、旬の美味しさを堪能できる人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】春の定番！ふっくらツヤツヤなグリーンピースご飯堂々の第1位は、シンプルながらも素材の味が引き立つ「豆ご飯」です！お