春を独り占め！「グリーンピース」の人気レシピTOP3！簡単でおいしい3選
春の訪れを告げる鮮やかな緑色の「グリーンピース」。この時期だけの生タイプは、ほのかな甘みとホクホクした食感が格別ですね！
ビタミンや食物繊維も豊富で、食卓に彩りと栄養を添えてくれる優秀な食材です。
今回は、旬の美味しさを堪能できる人気レシピランキングTOP3をご紹介します。
■【人気レシピNo.1】春の定番！ふっくらツヤツヤなグリーンピースご飯
堂々の第1位は、シンプルながらも素材の味が引き立つ「豆ご飯」です！
お米と一緒に炊き込むことで、豆の香りがご飯全体にふんわりと移り、炊き立ての香りはまさに春そのもの。
お塩加減を絶妙に調整すれば、豆の甘みがジュワッと際立ち、おかわりが止まらない美味しさになりますよ。ツヤツヤの緑色が食卓をパッと明るくしてくれる、この時期絶対に外せない一皿ですね。
■【2位以降も絶品ぞろい】グリーンピースの人気レシピ
豆の風味を存分に味わうなら、鮮やかな緑色が美しいポタージュがおすすめ！
丁寧に裏ごしすることで、驚くほどなめらかでコク旨な仕上がりになります。
温かいままでも、冷製にしても美味しいですよ。朝食やランチに添えるだけで、一気にカフェ風のおしゃれな食卓に早変わりします。
第3位は、目にも鮮やかな緑が映えるスパゲティーです！
生クリームのコクとグリーンピースの甘みが絶妙にマッチして、お口の中でとろ〜り幸せな味が広がります。
新玉ねぎの甘みも加わった優しいソースは、パスタとの相性も抜群。旬の時期にしか味わえない、みずみずしくて贅沢なランチを楽しみたい時にぴったりですよ。
■シーン別に楽しむグリーンピースレシピ
グリーンピースは、和洋中どんな料理にも馴染む万能食材です。
お祝い事や春のお出かけには「豆ご飯」、自分へのご褒美ランチには「ポタージュ」、忙しい夜のあと一品には「卵とじ」と使い分けてみてください。
旬の時期にまとめて下茹でして冷凍保存しておけば、いつでも手軽に春の味覚を楽しめますよ。ぜひ試してみてくださいね。
(E・レシピ編集部)
ビタミンや食物繊維も豊富で、食卓に彩りと栄養を添えてくれる優秀な食材です。
今回は、旬の美味しさを堪能できる人気レシピランキングTOP3をご紹介します。
■【人気レシピNo.1】春の定番！ふっくらツヤツヤなグリーンピースご飯
堂々の第1位は、シンプルながらも素材の味が引き立つ「豆ご飯」です！
お米と一緒に炊き込むことで、豆の香りがご飯全体にふんわりと移り、炊き立ての香りはまさに春そのもの。
お塩加減を絶妙に調整すれば、豆の甘みがジュワッと際立ち、おかわりが止まらない美味しさになりますよ。ツヤツヤの緑色が食卓をパッと明るくしてくれる、この時期絶対に外せない一皿ですね。
グリーンピースご飯
【材料】（2人分）
エンドウ豆(サヤつき) 80g
お米 1合
水 220ml
塩 1.5g
【下準備】
1、エンドウ豆はサヤから豆を取り出しておく。
【作り方】
1、お米を洗って浸水し、グリンピース、水、塩を加えて炊飯器で炊く。
【このレシピのポイント・コツ】
お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。
【材料】（2人分）
エンドウ豆(サヤつき) 80g
お米 1合
水 220ml
塩 1.5g
【下準備】
1、エンドウ豆はサヤから豆を取り出しておく。
【作り方】
1、お米を洗って浸水し、グリンピース、水、塩を加えて炊飯器で炊く。
【このレシピのポイント・コツ】
お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。
■【2位以降も絶品ぞろい】グリーンピースの人気レシピ
【No.2】とろ〜りクリーミー！グリーンピースのポタージュ
豆の風味を存分に味わうなら、鮮やかな緑色が美しいポタージュがおすすめ！
丁寧に裏ごしすることで、驚くほどなめらかでコク旨な仕上がりになります。
温かいままでも、冷製にしても美味しいですよ。朝食やランチに添えるだけで、一気にカフェ風のおしゃれな食卓に早変わりします。
グリンピースポタージュ
【材料】（4人分）
グリンピース(豆のみ) 150g
ジャガイモ 2個
玉ネギ 1/2個
水 500ml
固形チキンスープの素 1個
牛乳 400ml
バター 10g
塩コショウ 少々
【下準備】
1、グリンピースはサヤから出して水で洗う。
2、ジャガイモは皮をむいてイチョウ切りにし、サッと水洗いする。
3、玉ネギは縦薄切りにする。
【作り方】
1、鍋にバターを溶かし、玉ネギを炒めてしんなりしたら、ジャガイモ、グリンピースを加え軽く炒める。水、固形チキンスープの素を加え、15〜17分弱火で煮る。
2、グリンピースが柔らかくなったらフォークで粗めにつぶし、牛乳を加えて4〜5分煮る。塩コショウで味を調え、器に注ぐ。
【材料】（4人分）
グリンピース(豆のみ) 150g
ジャガイモ 2個
玉ネギ 1/2個
水 500ml
固形チキンスープの素 1個
牛乳 400ml
バター 10g
塩コショウ 少々
【下準備】
1、グリンピースはサヤから出して水で洗う。
2、ジャガイモは皮をむいてイチョウ切りにし、サッと水洗いする。
3、玉ネギは縦薄切りにする。
【作り方】
1、鍋にバターを溶かし、玉ネギを炒めてしんなりしたら、ジャガイモ、グリンピースを加え軽く炒める。水、固形チキンスープの素を加え、15〜17分弱火で煮る。
2、グリンピースが柔らかくなったらフォークで粗めにつぶし、牛乳を加えて4〜5分煮る。塩コショウで味を調え、器に注ぐ。
【No.3】春色ランチに！グリーンピースのクリーミースパゲティー
第3位は、目にも鮮やかな緑が映えるスパゲティーです！
生クリームのコクとグリーンピースの甘みが絶妙にマッチして、お口の中でとろ〜り幸せな味が広がります。
新玉ねぎの甘みも加わった優しいソースは、パスタとの相性も抜群。旬の時期にしか味わえない、みずみずしくて贅沢なランチを楽しみたい時にぴったりですよ。
グリンピースのスパゲティー
【材料】（2人分）
グリンピース サヤから取り出して 110~120g(サヤ付きで約 250g)
水 100ml
塩 少々
粉チーズ 35g
スパゲティー 160g
塩 16g
【作り方】
1、鍋にグリンピース、水、塩を入れて強火にかけ、煮たったら弱火にして鍋に蓋をして柔らかく火を通す。
2、(1)を大きめのボウルに蒸し汁ごと移してマッシャーでつぶし、粉チーズを加える。味をみて薄ければ分量外の塩を加えて調味する。
蒸し汁が多いように感じますが、つぶして粉チーズを合わせるとソース状にまとまります。
3、鍋に1600mlの湯を沸かして塩を加え、スパゲティーを表示の時間の通りゆでてザルに上げて水気をきる。熱いうちに(2)のボウルへ移してからめ、器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
豆はサヤから出ると薄皮がかたくなるので、お店で選ぶときはサヤ付きがおすすめです。
蒸し汁ごと使うことで、グリンピースの栄養価を損なわずに風味をたっぷり味わえます。
粉チーズはお好みのハードタイプのチーズをおろすと贅沢ですね。
【材料】（2人分）
グリンピース サヤから取り出して 110~120g(サヤ付きで約 250g)
水 100ml
塩 少々
粉チーズ 35g
スパゲティー 160g
塩 16g
【作り方】
1、鍋にグリンピース、水、塩を入れて強火にかけ、煮たったら弱火にして鍋に蓋をして柔らかく火を通す。
2、(1)を大きめのボウルに蒸し汁ごと移してマッシャーでつぶし、粉チーズを加える。味をみて薄ければ分量外の塩を加えて調味する。
蒸し汁が多いように感じますが、つぶして粉チーズを合わせるとソース状にまとまります。
3、鍋に1600mlの湯を沸かして塩を加え、スパゲティーを表示の時間の通りゆでてザルに上げて水気をきる。熱いうちに(2)のボウルへ移してからめ、器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
豆はサヤから出ると薄皮がかたくなるので、お店で選ぶときはサヤ付きがおすすめです。
蒸し汁ごと使うことで、グリンピースの栄養価を損なわずに風味をたっぷり味わえます。
粉チーズはお好みのハードタイプのチーズをおろすと贅沢ですね。
■シーン別に楽しむグリーンピースレシピ
グリーンピースは、和洋中どんな料理にも馴染む万能食材です。
お祝い事や春のお出かけには「豆ご飯」、自分へのご褒美ランチには「ポタージュ」、忙しい夜のあと一品には「卵とじ」と使い分けてみてください。
旬の時期にまとめて下茹でして冷凍保存しておけば、いつでも手軽に春の味覚を楽しめますよ。ぜひ試してみてくださいね。
(E・レシピ編集部)