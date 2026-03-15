春の訪れを告げる鮮やかな緑色の「グリーンピース」。この時期だけの生タイプは、ほのかな甘みとホクホクした食感が格別ですね！

ビタミンや食物繊維も豊富で、食卓に彩りと栄養を添えてくれる優秀な食材です。
今回は、旬の美味しさを堪能できる人気レシピランキングTOP3をご紹介します。



■【人気レシピNo.1】春の定番！ふっくらツヤツヤなグリーンピースご飯

堂々の第1位は、シンプルながらも素材の味が引き立つ「豆ご飯」です！
お米と一緒に炊き込むことで、豆の香りがご飯全体にふんわりと移り、炊き立ての香りはまさに春そのもの。
お塩加減を絶妙に調整すれば、豆の甘みがジュワッと際立ち、おかわりが止まらない美味しさになりますよ。ツヤツヤの緑色が食卓をパッと明るくしてくれる、この時期絶対に外せない一皿ですね。

グリーンピースご飯


【材料】（2人分）

エンドウ豆(サヤつき) 80g
お米 1合
水 220ml
塩 1.5g

【下準備】

1、エンドウ豆はサヤから豆を取り出しておく。



【作り方】

1、お米を洗って浸水し、グリンピース、水、塩を加えて炊飯器で炊く。



【このレシピのポイント・コツ】

お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。



■【2位以降も絶品ぞろい】グリーンピースの人気レシピ

【No.2】とろ〜りクリーミー！グリーンピースのポタージュ


豆の風味を存分に味わうなら、鮮やかな緑色が美しいポタージュがおすすめ！
丁寧に裏ごしすることで、驚くほどなめらかでコク旨な仕上がりになります。
温かいままでも、冷製にしても美味しいですよ。朝食やランチに添えるだけで、一気にカフェ風のおしゃれな食卓に早変わりします。

グリンピースポタージュ


【材料】（4人分）

グリンピース(豆のみ) 150g
ジャガイモ 2個
玉ネギ 1/2個
水 500ml
固形チキンスープの素 1個
牛乳 400ml
バター 10g
塩コショウ 少々

【下準備】

1、グリンピースはサヤから出して水で洗う。

2、ジャガイモは皮をむいてイチョウ切りにし、サッと水洗いする。



3、玉ネギは縦薄切りにする。

【作り方】

1、鍋にバターを溶かし、玉ネギを炒めてしんなりしたら、ジャガイモ、グリンピースを加え軽く炒める。水、固形チキンスープの素を加え、15〜17分弱火で煮る。



2、グリンピースが柔らかくなったらフォークで粗めにつぶし、牛乳を加えて4〜5分煮る。塩コショウで味を調え、器に注ぐ。





【No.3】春色ランチに！グリーンピースのクリーミースパゲティー


第3位は、目にも鮮やかな緑が映えるスパゲティーです！
生クリームのコクとグリーンピースの甘みが絶妙にマッチして、お口の中でとろ〜り幸せな味が広がります。
新玉ねぎの甘みも加わった優しいソースは、パスタとの相性も抜群。旬の時期にしか味わえない、みずみずしくて贅沢なランチを楽しみたい時にぴったりですよ。

グリンピースのスパゲティー


【材料】（2人分）

グリンピース サヤから取り出して 110~120g(サヤ付きで約 250g)
  水 100ml
  塩 少々
粉チーズ 35g
スパゲティー 160g
  塩 16g

【作り方】

1、鍋にグリンピース、水、塩を入れて強火にかけ、煮たったら弱火にして鍋に蓋をして柔らかく火を通す。



2、(1)を大きめのボウルに蒸し汁ごと移してマッシャーでつぶし、粉チーズを加える。味をみて薄ければ分量外の塩を加えて調味する。

蒸し汁が多いように感じますが、つぶして粉チーズを合わせるとソース状にまとまります。



3、鍋に1600mlの湯を沸かして塩を加え、スパゲティーを表示の時間の通りゆでてザルに上げて水気をきる。熱いうちに(2)のボウルへ移してからめ、器に盛る。



【このレシピのポイント・コツ】

豆はサヤから出ると薄皮がかたくなるので、お店で選ぶときはサヤ付きがおすすめです。

蒸し汁ごと使うことで、グリンピースの栄養価を損なわずに風味をたっぷり味わえます。

粉チーズはお好みのハードタイプのチーズをおろすと贅沢ですね。



■シーン別に楽しむグリーンピースレシピ
グリーンピースは、和洋中どんな料理にも馴染む万能食材です。
お祝い事や春のお出かけには「豆ご飯」、自分へのご褒美ランチには「ポタージュ」、忙しい夜のあと一品には「卵とじ」と使い分けてみてください。
旬の時期にまとめて下茹でして冷凍保存しておけば、いつでも手軽に春の味覚を楽しめますよ。ぜひ試してみてくださいね。

(E・レシピ編集部)