【モデルプレス＝2026/03/14】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の川尻蓮が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】JO1メンバー、穴開きトップスで「TGC」シークレット登場◆川尻蓮、ランウェイシークレット登場ダンスパフォーマンスグループ・s**t kingz完全プロデュースの「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」