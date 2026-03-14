歌手の倖田來未さん（43）が2026年2月28日、自身のインスタグラムを更新。ディナーショーでの衣装ショットを披露した。「happy」倖田さんは、「happy」といい、バニーガール風の衣装を着こなす姿を投稿した。「またいつの日かの次のディナーショーでお会いしましょう」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目では、うさぎの耳をつけ、ウエスト部分が開いたデザインのピンクのバニーガール風の衣装を着用。ケー