韓国の1番打者、キム・ドヨンは日本通ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は東京ドームなどでの1次ラウンドを終え、米国での準々決勝が始まる。この大会で米大リーグのスカウトから熱視線を受けているのが、韓国代表で1番を打つキム・ドヨン内野手（KIA）だ。22歳のスラッガーには、野球やサブカルを通じた日本通の一面もある。特にファンを騒然とさせた、日本語で往年のアイドルソングを熱唱した場面の裏側を教えてくれ