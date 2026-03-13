札幌市の通信制高校在学時に繰り返し性被害を受けたとして、20代女性が50代元教員の男性と学校法人に損害賠償を求めている訴訟を巡り、同法人も元教員を相手取り提訴する方針であることが13日、代理人弁護士への取材で分かった。法人の声明では、元教員が契約に抵触したため2020年1月末に契約を解除したが、訴訟を通じてさらに重大な違反が発覚したと理由を説明し「学校が被った損害について賠償請求手続きを進める予定」とし