大谷翔平の桁違いのパワーの秘密について、専門家が筋肉の観点から分析。“筋肉博士”こと順天堂大学の谷本道哉教授は、大谷の体型は逆三角形ではなく“寸胴型”だといい、「普通の外野フライがホームランになるのは、この体幹の強さがあるから」と解説した。『ABEMA スポーツタイム』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○大谷翔平の桁違いのパワーの秘密8日に配信されたABEMAのスポーツ番組『ABEMA スポーツタイム』(毎週日曜22:00〜)で