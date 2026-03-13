3月12日、フジテレビの小澤陽子アナウンサーと勝野健アナウンサーがそれぞれInstagramを更新。入社11年めの小澤アナは《2026年6月をもちまして、フジテレビを退職することにいたしました》と報告し、入社4年めの勝野アナは《この度、4年間お世話になったフジテレビを退社することとなりました。3月末をもって『めざましテレビ』『ぽかぽか』『Live News イット！』を卒業いたします》と発表した。「小澤アナは2012年『ミス慶應コ