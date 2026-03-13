大阪のシンボルタワー・通天閣近くにある老舗映画館「新世界国際劇場」(大阪市浪速区)が、31日の上映を最後に閉館する。1930年(昭和5)完成、1950年(昭和25)ごろに映画館となった同劇場の名物だった手描き映画看板を制作していた映画絵アーティストの八条祥治さん(69)は「毎週のように看板が変わって、ずっとこの仕事をしてましたので、この仕事がなくなると思うとものすごくさびしい気持ちと、残念な気持ち」と心境