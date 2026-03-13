架空の商談を持ちかけ下関市の男性から3000万円をだまし取るなど被害総額が2億4000万円近くになる詐欺の罪に問われていた男に懲役6年の実刑判決に言い渡されました。懲役6年の実刑判決を受けたのは、東京都の会社役員でスタイリストととして活動していた男（46）です。判決によりますと、被告は2023年7月、下関市の会社役員の男性にデザインマスクなどを納品するための出資金名目で、自身の会社名義の口座に3000万円を振り込ませる