イラン情勢の緊迫化に伴う原油相場の急激な上昇で国内のガソリン価格が高騰しています。 宇都宮市のガソリンスタンドでは１２日、レギュラーガソリン１リットル当たりの価格が１１日と比べて３０円近く急騰しました。 ２０２５年３月に１８６円台だった価格は定額補助金などの影響で徐々に値下がりし、さらに１０月に発足した高市政権のガソリンの暫定税率廃止で２０２６年１月には１５５円前後となりました。 しかしイラ