「WBC史上最大の下剋上」を演出したイタリアの勢いが止まらない。【もっと読む】米国偏重ルールのWBCに「ふざけるな！」 MLBのカネ儲けのために侍Jが必死で戦う“ねじれ”の図式B組は前日に優勝候補の米国を撃破したイタリアが日本時間12日、前回4強メキシコとの1次ラウンド最終戦も大勝。主砲パスクアンティノ（28=ロイヤルズ）の大会史上初となる1試合3本塁打でメキシコを9-1とねじ伏せた。大混戦のB組を全勝で突破。おかげ