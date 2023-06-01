米記者報道12日（日本時間13日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国代表が、選手の入れ替えを行ったと米ニューヨーク・ポストのジョン・ヘイマン記者が報じた。タリック・スクーバル投手ら3人がチームを離れ、新たにティム・ヒル投手ら3選手が合流した。（Full-Count編集部）