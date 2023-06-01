オリエンタルランドが4年連続の賃上げです。東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは、2026年4月から従業員の賃金を、ベースアップと定期昇給分を合わせて平均で約6％引き上げると発表しました。4年連続の賃上げとなります。新卒の初任給は2万円増やし、パートやアルバイトの時給も70円増額します。