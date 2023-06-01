ローンデポ・パークで練習が行われた日本代表「侍ジャパン」は12日（日本時間13日）、準々決勝を前に同戦が行われるローンデポ・パークで練習を行った。11日のチャーター便に乗っていなかった松本裕樹投手（ソフトバンク）は遅れてチームに再合流し、球場に姿を見せた。侍ジャパンは10日のチェコ戦に9-0で快勝。試合後に東京ドームから羽田空港に向かい、チャーター機で移動していた。松本は別の便でマイアミに移動した。こ