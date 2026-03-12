三井不動産は、2006年の開業以来、湾岸エリアでの生活を支える施設として成長してきた「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」（以下、「アーバンドック ららぽーと豊洲」）で大規模リニューアルを実施する。「アーバンドック ららぽーと豊洲」は、2006年に石川島播磨重工業（現：IHI）の造船工場跡地再開発プロジェクトの一環として、「寛ぐ・潤う・遊ぶ」というテーマのもと、都心生活を支える施設として開業