東京市場まとめ 1.概況 日経平均は637円安の54,387円と、下落して寄付きました。中東情勢の不透明感を背景に、原油先物相場が上昇したことなどからリスク回避の売りが優勢となりました。前場中ごろには、292円安の54,733円をつけるなど下げ渋る場面もありました。しかし買いは続かず、848円安の54,177円で前引けとなりました。後場は、下落して始まりました。節目の54,000円を割り込み、12時35分には1,229円安の53,796円で、この