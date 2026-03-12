年間の医療費が一定額以上の人であれば、医療費控除の対象となる可能性があります。しかし、医療費控除を受けるためには確定申告をしなければなりません。 掲題のケースでは、確定申告の期限が迫る中で「4月以降でも大丈夫」とのことですが、4月以降に医療費控除を受けられる根拠はあるのでしょうか。 本記事では、医療費控除の概要や4月以降でも医療費控除が受けられる理由などを解説します。 医療費控除