元侍ジャパンスコアラー・志田宗大氏が懸念…中学生の入射角度は“大谷並み”「上から叩け」なのか、「下からすくい上げろ」なのか……。打撃理論における永遠の命題において、元ヤクルト外野手で、侍ジャパンのスコアラーなどを務めた志田宗大さんがデータとプロの知見を交えて一石を投じた。現在、プロ球団にデータ分析システムなどを提供するライブリッツの社員で、野球アナリストとしても活躍する志田さんは3月1日、オンライン