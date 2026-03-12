埼玉県立小児医療センターで、白血病の治療のため抗がん剤の注射をした患者3人のうち1人が死亡し、残る2人も意識不明の重体となっていることが分かった。埼玉県立小児医療センター 岡明病院長：このたびは誠に申し訳ございませんでした。埼玉県立小児医療センターによると、2025年1月から10月にかけて、3人の患者に対して、白血病の治療のために抗がん剤の注射をしたところ、太ももの痛みなどの神経症状を発症したということだ。3