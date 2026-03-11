サンワサプライ株式会社は、垂直方向の屈曲と回転機構を備えたHDMIアダプタ「AD-HD35」を発売した。抜き差しの多い機器のコネクタを保護しながら、狭い場所での配線を柔軟に行うことができる便利なアダプタ。ケーブルを自然な方向へ流してコネクタ・ケーブルの負担を軽減する。■90°垂直に曲がり、上下配線が可能中央で垂直方向に90°曲がる構造で、ケーブルを上下方向へ配線でき、本体コネクタに負荷がかからない。さらにメス側