コネクタが自在に回転できる！4K対応HDMI回転アダプタ
サンワサプライ株式会社は、垂直方向の屈曲と回転機構を備えたHDMIアダプタ「AD-HD35」を発売した。抜き差しの多い機器のコネクタを保護しながら、狭い場所での配線を柔軟に行うことができる便利なアダプタ。ケーブルを自然な方向へ流してコネクタ・ケーブルの負担を軽減する。
■90°垂直に曲がり、上下配線が可能
中央で垂直方向に90°曲がる構造で、ケーブルを上下方向へ配線でき、本体コネクタに負荷がかからない。さらにメス側が左右に回転するので、無理な折り曲げを防止し、ケーブルを自然な方向へ逃がせる。設置環境に合わせて配線を調整可能だ。
■ケーブルの断線予防にも
コネクタの付け根に負荷がかからないので、ケーブルの断線を予防できる。
■様々な機器に使用可能
小型機器や液晶・ホームシアターなど、用途を限定せずに活用できるHDMIアダプタだ。
■金メッキプラグを採用
接触抵抗を低減し、サビなどによる経年変化を抑えることで、画質・音質の劣化を防ぐ。
■4K/60Hzの高画質映像に対応
4K/60Hzの高画質伝送に対応し、映像品質を損なわずに接続できる。
垂直方向の屈曲と回転機構を備えたHDMIアダプタ「AD-HD35」
■垂直方向の屈曲と回転機構を備えたHDMIアダプタ「AD-HD35」
