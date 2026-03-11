映像に写りこんだ牧…2度行った日本流の挨拶侍流のスポーツマンシップを、ファンは見逃さなかった。野球日本代表「侍ジャパン」は10日のチェコ代表戦に勝利し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド突破を決めた。8日の豪州戦では、鈴木誠也外野手（カブス）と牧秀悟内野手（DeNA）が審判へ見せた粋な挨拶がWBC公式X（旧ツイッター）の映像に収められ、SNSでは「東京の盛り上がりがとんでもない」「セイ