トヨタ・コニック・プロ株式会社は、3月8日の国際女性デーに合わせて女性のドライバーを支援する安全運転教室「家族のために安心を運ぶ私のハンドル」を開催した。【画像】女性の日常に寄り添い、親近感のある形で実施された、女性による女性のための安全運転教室（写真8点）子どもの送り迎えや通院、買い物など、多くの家庭では日常生活の移動を女性が担っているケースも少なくない。このイベントでは、そうした日常を支える女性