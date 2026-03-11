日本アンドロロジー学会が2026年3月9日、学会の事務局業務を委託していた企業が学会の資産を横領し、「残金は10万円程度」になっていることが判明したと公式サイトで発表した。学会の理事長に取材を申し込んだところ「現在、事実関係の確認および被害額の精査を行っている段階」などと返信があった。返信では「現時点では詳細についてコメントすることは差し控えさせていただきます」としている。他の学術学会も被害受けている可能