5日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のクインシーズ刈谷は、4月4日（土）、5日（日）にスカイホール豊田で行われる第22節NECレッドロケッツ川崎戦でのキッズエスコートを募集することをクラブ公式サイトで発表した。 キッズエスコートは試合開始前に選手とともにコートに入場できるイベントで、今回は選手からサイン入りグッズをプレゼントしてもらえる特典もついている