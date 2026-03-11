Image: NITORI 電動で2万円は買いです。長時間のデスク作業は腰や肩に負担がきますよね。それが何年も積み重なると、ヒドい腰痛や肩コリに悩まされます。座りっぱなしにならないようちょいちょい立ったり、ストレッチしたり、矯正ベルトを着けるなどの対策もありますが…スタンディングデスクの導入がシンプルな解決策かもしれません。かといって、立ちっぱなしも負担があるので、最適解は