フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績を持ち、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花選手（23）が2026年3月4日、自身のインスタグラムを更新。モントリオールでのオフショットを披露した。「Day off！！」紀平選手は、「Day off！！」といい、黒いダウン姿で地下鉄に乗る様子を投稿した。「珍しくモントリオールの地下鉄に乗ってお出かけ」と報告し、「最近は寒さが少しマシになって外に出られるようになってきまし