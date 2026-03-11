東日本大震災から15年。再び立ち上がり、復興への思いを胸に歩み続けてきたアスリートたちに、競技を続ける喜び、そして重みを聞いた。「優しくて、自分が正しいと思ったことは貫きとおす子に育ってくれました」長男の虎さんについてこう話して笑みを浮かべるのは、ベガルタ仙台の元選手で、現在は同クラブから派遣されて仙台大学サッカー部コーチを務める瀬川誠さんだ。虎さんは、地震が起きた37分後に生まれた。「3月10日の