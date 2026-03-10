転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアは2026年2月16日、328人の社会人男女を対象に実施した「2026年 勤務時間外連絡の実態調査」の結果を発表した。勤務時間外に連絡が来る頻度...「週1日」が45.8％今回の調査では、回答者328人に勤務時間外に職場の人へ連絡（電話・メール・チャット等）をした経験を聞いたところ、「ある」と回答した人は80.2％にのぼり、大多数を占めた。「ない」は19.8％だった。連絡経験がある