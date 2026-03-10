勤務時間外の連絡経験ある？　連絡した経験80.2％、連絡きた経験63.8％　「doda」調査

転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアは2026年2月16日、328人の社会人男女を対象に実施した「2026年 勤務時間外連絡の実態調査」の結果を発表した。

勤務時間外に連絡が来る頻度...「週1日」が45.8％

今回の調査では、回答者328人に勤務時間外に職場の人へ連絡（電話・メール・チャット等）をした経験を聞いたところ、「ある」と回答した人は80.2％にのぼり、大多数を占めた。「ない」は19.8％だった。

連絡経験がある263人にその時間帯を聞くと、「平日夜・退勤後（18〜22時）」が84.0％で最多。次いで「休日」が51.7％、「平日早朝・始業前」が45.6％と続いた。

一方、勤務時間外に職場の人から連絡が来た経験では、「ある」が63.8％、「ない」は36.2％だった。連絡が来ると回答した209人に不満の有無を聞くと、「ある」と答えた人は48.4％だった。内訳は「とてもある」が12.0％、「ある」が16.3％、「どちらかといえばある」が20.1％。

また、勤務時間外に連絡が来ると回答した209人に、その頻度を聞くと、「週1日」が最多の45.8％、「週3日」が16.5％、「週2日」が15.4％と続いた。そして、連絡が来る時間帯では「平日夜・退勤後（18〜22時）」が最多の89.5％、次いで「休日」が53.1％、「平日深夜（22時以降）」が40.2％だった。

連絡に応じない場合の影響...「一時的に業務が滞る」が39.0%

ほかに、勤務時間外の連絡に応じない場合の業務影響を聞いた。その結果、「一時的に業務が滞る」が39.0％で最多だった。次いで「業務上の大きな問題は起きない」が32.6％、「後日対応することで調整できる」が21.6％と続いた。

これに対して、連絡に応じた場合の業務状況では、「その場で問題を回避できる」が50.6％で最多。次いで「業務がスムーズに進む」が47.9％、「翌営業日の業務負担が減る」が29.0％と続いた。

さらに、勤務時間外の連絡に応じない場合の心理的影響についても聞いた。その結果、「後から連絡内容が気になる」が38.7％で最多だった。次いで「休む時間を確保でき安心する」が34.1％、「オンオフの切り替えがしやすい」が29.3％となった。

これに対して、連絡に応じた場合は「義務を果たしたと感じる」が38.1％で最多。「プライベートが削られたと思う」が36.0％、「ストレスを感じる」が33.8％と続いた。

調査は2026年1月21日〜26日にインターネットで行われ、対象は現在就業中のJobQ Town（ジョブキュータウン）の登録者。20〜50代の男女を対象とし、有効回答数は328人。