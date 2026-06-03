３日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、今年で６回目となる人気企画「３０−１グランプリ２０２６」が行われた。３０秒以内であれば何でもありのショートネタで争う企画。過去最多の９３１組の応募があり、勝ち残った４０組が５ブロックに分かれてトーナメントを戦った。最終Ｅ組には「武将様とゴエ爺」が登場。ミサイルマンの岩部彰と、ザ・プラン９の浅越ゴエのユニット。ネタ「信長からの贈り物」で挑戦した。関西