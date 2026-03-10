お笑いカルテット・ぼる塾のあんり（31）が8日放送のテレビ朝日系『有吉クイズ』（毎週日曜深0：40）に出演。「今までいじめられたことがない」と告白し、その理由も明かした。【動画】“家族全員ヤンキー”の家庭環境について語る約6年前のあんりきりやはるかも登場この日は大人気企画「有吉と行くメモドライブ」を実施。あんりのほか、銀シャリ・橋本直、すゑひろがりず・南條庄助、バッテリィズ・エース、エバース・町