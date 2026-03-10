◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国ーメキシコ（９日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）米国代表で２年連続サイ・ヤング賞の左腕、タイガースのタリク・スクバル投手が９日（日本時間１０日）、代表を離れてタイガースの春季キャンプに戻ることを米国代表のデラロサ監督が明らかにした。この日のメキシコ戦後に代表チームを離れるという。スクバルは代表に選出された当初から、ＷＢＣでの登板は第１ラウンドのみで