ヨルシカが、アルバム『二人称』の収録曲「千鳥」のMVを公開した。「千鳥」は宮沢賢治の詩「風がおもてで呼んでゐる」に着想を得て制作されたものだ（※1）。 （関連：【動画あり】ヨルシカ、米津玄師、Ado…宮沢賢治の影響を感じる楽曲たち） ■『春と修羅』に共振したn-bunaと米津玄師 ヨルシカはこれまでにも、宮沢賢治の作品と呼応する楽曲を発表してきた。たとえば、「靴の花火」は『よだかの星』、「又三郎」は『風の